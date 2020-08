Glavno mesto Libanona pretresla huda eksplozija

V eksploziji je bilo poškodovanih več zgradb, vključno s sedežem nekdanjega premierja Saada Haririja. Po eksploziji je nad mestom obvisel rdeči dimni oblak, medtem pa so gasilske ekipe hitele na prizorišče, da bi pogasile ogenj, poroča CNN .

Med eksplozijo so na stavbah so popokala okna, zrušili so se stropi, poroča Arab News.