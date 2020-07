V glinokopu našli ostanke 11 milijonov let stare želve

Arheologi so v glinokopu Gross Pampau severno od Hamburga našli 11 milijonov let stare ostanke želve usnjače (Dermochelys coriacea). Ob ploščicah iz oklepa so se ohranile tudi kosti, ki so verjetno del nekoč dva metra velike živali.

Ob želvi so arheologi v večtedenskih izkopavanjih našli še ostanke manjše morske želve, koral, bodico skata ter lobanjo delfina in še nekaj fosilov. Preparirane najdbe bodo našle svoje mesto v muzeju v Lübecku. Posebnost so ostanki želve, ki so izredno redki, saj ribe roparice umrle želve hitro pojedo, oklepi pa nato razpadejo. Na območju tega glinokopa pa so razmere drugačne. Tukaj se le nekaj metrov pod zemljo skriva morsko dno severnega pramorja. Ob globljem kopanju so tukaj v zadnjih 30 letih našli praktično celo sliko njegovih prebivalcev, vrhnja plast gline pa je ostanke lepo konzervirala.