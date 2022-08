Potapljač pri otoku Susak našel protiladijsko mino iz druge svetovne vojne

Vrzič je o GPS-lokaciji in globini morebitne mine iz 2. svetovne vojne že obvestil ministrstvo za notranje zadeve in Upravo za pomorstvo.

Kot nam je sporočil potapljač in raziskovalec Velimir Vrzič , se predmet, ki po svoji obliki močno spominja na protiladijsko mino, nahaja na dnu morja, na odprtem sidrišču, kjer se turisti in lokalni prebivalci s svojimi čolni, jahtami in jadrnicami sprostijo in uživajo na počitnicah.

V dveh letih je to že četrta podvodna mina, ki jo je našel Vrzić. Ta sicer morsko dno raziskuje na lastno pest in stroške. Prvo mino je odkril na plaži Sablićevo na Reki, ostali dve na otoku Pag, četrto pa zdaj pri Susku.

Ena njegovih največjih in najpomembnejših najdb pa je nedvomno veliko arheološko odkritje nedaleč od otoka Krk – ladja, najdena na okoli 18 metrih globine, je izhajala še iz rimskih časov, v njeni bližini pa so našli tudi ostanke amfor. Predvideva se, da gre za eno od ladij, ki so potovale iz Dalmacije proti Benetkam.

"Preliminarni pregled in ocena podvodnih arheologov kažejo na to, da gre za edinstveno najdišče amfor s področja današnje Tunizije in Bližnjega vzhoda, ki datirajo v 4. stoletje. Sledeče raziskave pa bi lahko potrdile predpostavko, da so mimo potekale poti trgovskih in tovornih ladij," je takrat povedal raziskovalec.