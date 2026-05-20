V globinah temne podmorske jame, v kateri je umrlo pet Italijanov

Globoko pod kristalno turkiznim morjem, peščenimi plažami in slamnatimi bungalovi na Maldivih leži globok jamski sistem, brez svetlobe in barvitega morskega življenja, ki naseljuje višje vode. Prav v tem tropskem raju oz. natančneje okoli 50 metrov pod njim je umrlo pet italijanskih potapljačev.

Oblasti so trupla peterice našle šele po večdnevnem iskanju, še dlje pa je trajalo, da so jih uspeli potegniti iz morja. A v tem času je morje terjalo še šesto žrtev - lokalnega vojaškega potapljača Mohameda Mahudheeja , ki je iskal izginule potapljače.

Skupina je imela dovoljenje za potapljanje globlje od 30 metrov, kolikor dovoljujejo maldivijske omejitve rekreativnega potapljanja, so sporočile lokalne oblasti. Ni pa še jasno, ali so šli potapljači globlje, kot so načrtovali, in ali so imeli za to ustrezno opremo.

Ugibanj, zakaj se iz ozke podmorske jame ob atolu Vaavu niso uspeli rešiti, je veliko, a uradnih podatkov o vzroku nesreče za zdaj še ni.

Da gre sicer za težko dostopen in nevaren podvodni ekosistem, v katerega se je pred tem podala le peščica potapljačev, piše CNN. Tja je na primer leta 2014 odplaval ruski strokovnjak za tehnično potapljanje Vladimir Točilov.

"Ta jama je dostopna le strokovnjakom, ki imajo za to ustrezno pripravo, izkušnje in ki se nameravajo vanjo potopiti na pravi način," je za ameriški medij povedal Točilov. Jama, v kateri so našli peterico, je dolga približno 200 metrov, sestavljena pa je iz več dvoran.

Pred več kot desetletjem je Rus posnel svoj potop, ki ga je na spletu delila potapljaška družba Neva Divers. Videoposnetek razkriva temen in pust ekosistem. Potapljači so morali na določenih točkah plavati skozi zelo ozke predele, zaradi teme pa so si pot osvetljevali s svetilkami.

Točilov je ob tem poudaril, da za takšen potop ni potrebno le intenzivno tehnično usposabljanje, temveč tudi psihološka priprava za spopadanje z občutki strahu in dezorientacije. Na določeni točki v jami namreč ni več videti svetlega izhoda iz nje, zato morajo potapljači krmariti po popolni temi.

Za razliko od drugih priljubljenih potapljaških destinacij Maldivi niso znani po jamskem potapljanju. Jama, ki so jo raziskovali potapljači, je morda edina podobna na tem območju, je dejal ruski potapljač, ki meni, da je jama prav zaradi tega pritegnila pozornost potapljačev, znanstvenikov, biologov in raziskovalcev. "Jama ima svojo floro in favno, ki je zunaj nje ni mogoče videti," je še dodal.