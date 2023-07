V gondolah na žičnici ujetih več kot 70 ljudi

V četrtek okoli 16. ure po lokalnem času so bili gasilci obveščeni o tehnični okvari žičnice Quito, ki je obtičala med vožnjo. Reševalna akcija traja še danes, ujetih pa je najmanj 70 ljudi, je sporočila občina Quito.

Zgodaj zjutraj naj bi reševalcem uspelo rešiti 27 ljudi, ki so več kot deset ur bili ujeti v gondolah. V akciji sicer sodelujejo reševalna vozila in 40 reševalcev, vključno z visokogorskimi ekipami in enotami zračnih sil.