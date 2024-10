V gorah jo je pičila strupenjača, po skoraj tednu dni so jo našli živo

Policija Novega Južnega Walesa je 21. oktobra javnost pozvala, naj pomaga najti pogrešano žensko. Začela se je obsežna iskalna akcija, v kateri so sodelovali gasilci, enote s psi, čuvaji parkov in helikopter. A pogrešane kljub vsem ekipam na terenu niso mogli najti. Temperature pa so se v okolici narodnega parka ponoči spustile tudi do 0 stopinj Celzija.

Sjöbergovo je naposled v nedeljo popoldne po lokalnem času našel uradnik službe za nacionalne parke in divje živali. Pogrešana se je nahajala na poti Nungar Creek pri Kiandri. A še preden so jo prepeljali v bolnišnico, je ženska nujno zdravniško oskrbo potrebovala že na terenu.

Štiri dni, preden so jo našli, naj bi jo namreč pičila kača. Po besedah fotografinje naj bi jo pičil bronasti glavež. "Na kraju so jo oskrbeli reševalci, nato pa so jo v stabilnem stanju odpeljali v okrožno bolnišnico Cooma," so sporočili s policije. Kot je za The Guardian povedal avstralski muzej, je strup te kače močno nevrotoksičen in brez hitre zdravniške oskrbe lahko tudi smrten.