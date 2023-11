V gorah Kolorada našli truplo pogrešanega moškega. Ob njem čakal njegov pes

71-letni Richard Moore se je z zvestim prijateljem, psom pasme Jack Russell terier, avgusta odpravil na goro Blackhead Peak, zatem pa sta z ljubljenčkom izginila neznano kam. Oblasti so takrat sprožile obsežno iskalno akcijo, a truplo moškega so v gorah zvezne države Kolorado odkrili šele več mesecev kasneje. Ob pokojnem pa so našli tudi njegovega živega psa.

Po izginotju 71-letnega Richarda Moora, ki se je 19. avgusta s psom odpravil na pohod do vrha Blackhead Peak, so oblasti sprožile obsežno iskalno akcijo. Po poročanju Sky Newsa so pri iskanju pogrešanega sodelovali tudi uslužbenci službe za iskanje in reševanje mesta Taos (TSAR), ki so truplo odkrili 30. oktobra.

Več mesecev kasneje je pokojnega v gorovju Kolorada opazil lokalni lovec, na območje pa je kasneje poletela tudi ekipa, ki je z območja prenesla truplo. A pristojni so ob tragediji naleteli tudi na presenečenje. Ob 71-letniku je namreč še vedno čakal njegov živ pes. "Moškega in psa smo iskali tik pod vrhom gore in nato proti zahodu, iskali smo navzdol po gori proti mestu, kjer je bil parkiran njegov avto. Veter je pihal neposredno z zahoda/jugozahoda. Truplo pa so našli okoli štiri kilometre vzhodno od vrha gore," je povedala Delinda Vanne-Brightyn iz TSAR.

