Pol leta po sumljivi smrti najstnikov med kampiranjem prijeli domnevnega morilca

Pred skoraj pol leta so na pohodniški poti našli trupli 18-letne Pandore Kjolsrud in 17-letnega Evana Clarka z več strelnimi ranami. Najstnika sta bila na kampiranju v divjini.

V torek pa so iz urada šerifa iz Arizone sporočili, da so v povezavi s tem dogodkom prijeli 31-letnika. Sumijo ga, da je oba najstnika umoril.

Osumljenec je po poročanju ABC priznal, da je bil z dvojico med njunim pohodom v stiku, ob tem ni dokazov, da bi bila trojica kakorkoli povezana. Policija predvideva, da so si bili med seboj popolni neznanci.

31-letnik je kasneje povedal, da je med 23. in 26. majem kampiral v naravi, z njim je bila prve tri dni tudi žena, nato je ostal sam. Policija sumi, da je kaznivo dejanje izvedel samostojno.