Pol leta po sumljivi smrti najstnikov med kampiranjem prijeli domnevnega morilca

Maricopa , 08. 10. 2025 10.48 | Posodobljeno pred 1 uro

Na odročni pohodniški poti v Arizoni v ZDA so maja našli mrtva 17-letnika in njegovo 18-letno prijateljico. Dvojica je več dni sama kampirala v naravi. Policija je po skoraj pol leta prijela 31-letnika, ki naj bi dvojico večkrat ustrelil, trupli pa odvlekel z območja kampa.

Pred skoraj pol leta so na pohodniški poti našli trupli 18-letne Pandore Kjolsrud in 17-letnega Evana Clarka z več strelnimi ranami. Najstnika sta bila na kampiranju v divjini.

V torek pa so iz urada šerifa iz Arizone sporočili, da so v povezavi s tem dogodkom prijeli 31-letnika. Sumijo ga, da je oba najstnika umoril. 

Osumljenec je po poročanju ABC priznal, da je bil z dvojico med njunim pohodom v stiku, ob tem ni dokazov, da bi bila trojica kakorkoli povezana. Policija predvideva, da so si bili med seboj popolni neznanci. 

31-letnik je kasneje povedal, da je med 23. in 26. majem kampiral v naravi, z njim je bila prve tri dni tudi žena, nato je ostal sam. Policija sumi, da je kaznivo dejanje izvedel samostojno.

V iskalni akciji najprej našli avtomobil

Mama najstnice je konec maja hčer prijavila kot pogrešano, potem ko je policiji javila, da se ji s kampiranja ni več oglašala. 

V iskalni akciji so najprej našli avtomobil fanta, nato pa višje v gorah še dve trupli, ki ju je storilec pred tem odvlekel z območja, kjer sta kampirala. 

V naslednjih dneh so preiskovalci našli več namigov, da se je v bližini takrat nahajal 31-letnik. Skupina, ki je kampirala v bližini, je navedla, da se je vedel zelo čudno. Policiji naj bi sicer podal več lažnih in zavajajočih izjav, do njegovega prijetja pa je policijo vodilo več fizičnih dokazov in izjav. 

