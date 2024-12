V gorah umrl milijarder Isak Andic: po strmem pobočju zgrmel v jamo

Katalonska policija je bila o nesreči 71-letnega Isaka Andica obveščena okrog 13. ure. Policija je aktivirala specializirano gorsko enoto. Policijski viri so za časnik El pais pojasnili, da gre za prvega moža multinacionalke Mango, kar so v podjetju že potrdili. Na kraju nesreče je bil Andicev sin.

Andic, predsednik uprave Manga in lastnik modnega podjetja, je najbogatejši človek v Kataloniji in eden najbogatejših ljudi v Španiji: njegovo premoženje je ocenjeno na 4,5 milijarde evrov in se je lani povečalo za 1,8 milijarde evrov.

"Z globokim obžalovanjem sporočamo nepričakovano smrt Isaka Andica, našega neizvršnega predsednika in ustanovitelja Manga, v nesreči, ki se je zgodila danes," je dejal izvršni direktor modnega podjetja Toni Ruiz. "Isak je bil zgled za vse nas. Svoje življenje je posvetil projektu Mango in pustil neizbrisen pečat zahvaljujoč svoji strateški viziji, navdihujočemu vodenju in neomajni zavezanosti vrednotam, ki jih je sam vcepil v naše podjetje," je dodal v zapisu. "Njegova zapuščina odseva dosežke poslovnega projekta, zaznamovanega z uspehom, pa tudi njegovo človeško kakovost, njegovo bližino ter skrb in naklonjenost, ki ju je ves čas prenašal na celotno organizacijo." Ruiz se je zavezal k nadaljevanju izpolnjevanja smernic, ki jih je zastavil Andic.

Andićeva smrt je sprožila vrsto odzivov, poroča španski časnik. Predsednik vlade Katalonije Salvador Illa je izrazil "zagroženost" nad Andičevo smrtjo in ga opisal kot "predanega poslovneža", ki je prispeval k prepoznavnosti Katalonije v svetu. Illa je svoje sožalje izrazil "družini, prijateljem in ekipi Mango".