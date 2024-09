V gorah v smrt omahnil eden glavnih direktorjev Audija

Na kraj dogodka so prihitele reševalne ekipe, ki jih je na pomoč poklical drugi plezalec, ki je opazil nesrečo. Helikopterska ekipa je našla Longovo truplo in ga na kraju dogodka razglasila za mrtvega. Njegovo truplo so prepeljali v bližnje italijansko mesto Carisolo. Lokalne oblasti so sprožile preiskavo. Tiskovni predstavnik Audija je za The Post povedal: "Fabrizio Longo je vodil znamko Audi v Italiji z ogromnim uspehom od leta 2013. Bil je zelo sposobna oseba z močno integriteto. Bil je vir neomajne podpore. Njegove močne vrednote in pristna skrb za vsakega so ustvarile delovno mesto, polno topline in spoštovanja." Tudi Mednarodna smučarska in deskarska zveza je objavila izjavo, v kateri obžaluje njegovo smrt. Flavio Roda, vodja zveze, je Longovo smrt označil za strašno izgubo."V tem trenutku velike bolečine se pridružujemo družini in osebju Audi Italia," je zapisal.