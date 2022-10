V gorečem avtobusu umrlo 18 ljudi: 'Zagorelo je zaradi kratkega stika'

V Pakistanu se je zgodila tragična nesreča. Potniki, ki so bili večinoma del ene razširjene družine, so se z avtobusom vračali domov, saj so se razmere s poplavami tam umirile. Med potjo je v bližini mesta Nooriabada prišlo do kratkega stika v klimatski napravi vozila in avtobus je zagorel. V nesreči je umrlo 18 ljudi, med katerimi je bilo tudi najmanj osem otrok.

Avtobus se je vozil v bližini Nooriabada v okrožju Jamshoro, ko je v sredo zvečer po lokalnem času prišlo do kratkega stika v klimatski napravi vozila, kar je povzročilo požar. V tragični nesreči naj bi umrlo najmanj osem otrok in devet žensk, poročajo lokalni policisti, vendar indijska televizija NDTV poroča, da je v požaru umrlo 12 otrok, poškodovanih pa je bilo sedem potnikov. Med potniki je bil tudi Quarban Ali, ki je v požaru izgubil člane svoje družine: "Nekaj potnikov nas je preživelo, vendar je veliko članov moje družine v požaru umrlo, vključno z mojima dvema otrokoma in osmimi otroki mojega brata, sinovi moje sestrične in moja svakinja." Ker so se razmere po poplavah umirile, so se vračali domov Družina je bila med več tisoč ljudmi, ki so se v Karači preselili zaradi uničujočih poplav, v katerih je v Pakistanu umrlo več sto ljudi. Ker so se razmere umirile, so se vračali v rojstno mesto Khairpur Nathan Shahsaj, je povedal policist Hashim Brohi. PREBERI ŠE 'Drugi val smrti in uničenja': Smo na robu zdravstvene katastrofe Reševalne ekipe so ob požaru odhitele na kraj dogodka in začele evakuirati potnike, vendar so bili po navedbi uradnikov nekateri ujeti v notranjosti in niso mogli pobegniti, poroča Sky News. Policijski inšpektor Sultan Ahmed Khwaja je po smrtonosnem požaru izpostavil, da je "avtobus zagorel zaradi kratkega stika klimatske naprave, zato so bili najbolj izpostavljeni otroci na zadnjih sedežih." Številna trupla naj bi bila, ko jim je požar uspelo pogasiti, neprepoznavna. Brohi je povedal, da so reševalne službe poškodovane potnike prepeljale v glavni bolnišnici v Džamšoru in Nooriabadu. V Pakistanu so prometne nesreče s smrtnimi izidi pogoste Prometne nesreče s smrtnimi izidi so Pakistanu pogoste zaradi slabe cestne infrasrukture in neupoštevanja prometnih predpisov ter slabo vzdržanih vozil. Avgusta je v hudi nesreči, na avtobusu, kjer je izbruhnil ogenj v Multanu v južnem Pandžabu umrlo 20 ljudi, ko je avtobus trčil v cisterno z nafto. Julija lani je na prometni avtocesti v osrednjem Pakistanu nabito poln avtobus, v katerem so bili večinoma delavci, ki so se vračali domov za velik muslimanski praznik, trčil v tovornjak s kontejnerji, pri čemer je umrlo najmanj 33 ljudi.