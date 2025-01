V gorečem domu umrli štirje otroci, njihova mati medtem nakupovala

V petek je britansko sodišče Deveco Rose zaradi smrti njenih štirih sinov obsodilo na 10 let zapora, poroča Sky News. Otroci 30-letnice so namreč umrli v požaru, ki je v njihovi domači hiši v južnem Londonu vzplamtel, ko je bila mati otrok v trgovini.

V požaru sta umrla dva para dvojčkov, triletna Leyton in Logan ter štiriletna Kyson in Bryson. Vsi so bili premladi, da bi se lahko iz požara rešili sami. Na sodišču so ob tem ugotovili tudi, da je ženska ob odhodu iz hiše zaklenila vhodna vrata, detektorji dima in ogljikovega monoksida, ki so bili nameščeni v hiši, pa niso delovali.

Po izbruhu požara so otroci začeli klicati na pomoč. Slišal jih je sosed, ki je poskušal razbiti vhodna vrata, gasilci pa so jih, ko so vdrli v dom, našli pod posteljami. Dečke so odpeljali v različne bolnišnice, a zaradi zastrupitve z dimom so vsi umrli.

Deveca Rose se je domov vrnila, ko so gasilci še vedno gasili ogenj. Trdila je, da je otroke pustila pri prijateljici Jade, a policija je njene besede ovrgla.

Na sodišču je sicer spregovorilo več prič, med drugim tudi socialna delavka in medicinska sestra, ki sta obe še pred tragedijo izrazili zaskrbljenost zaradi stanja v družini. Otroci tri tedne pred njihovo smrtjo niso obiskovali niti šole.

Na sodišču so spregovorili tudi oče dečkov Dalton Hoath, ki je njihovo smrt označil za najhujši dan v njegovem življenju, njihov dedek ter tudi mačeha otrok. Slednja je krivdo za smrt dečkov pripisala njihovi materi.

"Ni besed, s katerimi bi opisal primer. Zgodba je izjemno tragična," je ob izreku sodbe dejal sodnik Mark Lucraft KC.