V Gorici fašistična komemoracija in večji protifašistični shod

Enota X Mas se je med drugo svetovno vojno v sklopu oboroženih sil fašistične t.i. Salojske republike oz. Italijanske socialne republike, nastale po padcu fašističnega režima in kapitulaciji Italije, skupaj z nacističnim okupatorjem borila proti partizanom tako v Italiji kot na slovensko-italijanski meji. Pri tem se je nad krajevnim slovenskim prebivalstvom znesla tudi s krutimi represalijami.

Njeni veterani so skupaj s svojci med krajšo slovesnostjo v goriški mestni hiši položili venec k obeležju občinskih uslužbencev, ki so bili ob koncu vojne odpeljani v Jugoslavijo. Po poročanju Primorskega dnevnika je bilo pred mestno hišo in v veži navzočih približno petdeset članov tako združenja X Mas kot skrajno desnega gibanja Casa Pound. Po besedah goriškega občinskega svetnika Fabia Gentileja, ki jih navaja italijanska tiskovna agencija Ansa, so se navzoči spomnili padlih v bitki v Trnovskem gozdu leta 1945.