V Gorskem Karabahu ranjeni novinarji, svetovni voditelji pozvali k prekinitvi ognja

K popolni zaustavitvi spopadov sta Putin in Macron pozvala že v sredo zvečer. V telefonskem pogovoru sta razpravljala o "konkretnih parametrih nadaljnjega sodelovanja, predvsem v okviru skupine iz Minska", so navedli v Kremlju.

Poteza voditeljev je sledila podatku, da število smrtnih žrtev na vojnem območju hitro narašča. Armenija je potrdila 127 smrtnih žrtev, od tega 23 civilistov. Trdijo, da so ubili 130 azerbajdžanskih vojakov. Baku na drugi strani trdi, da so njihove sile ubile 2300 karabaških separatistov ter med drugim uničile 130 tankov. Poročajo tudi o 16 mrtvih civilistih.

Francija, Rusija in ZDA so danes ponovno pozvale k takojšnji prekinitvi spopadov med Azerbajdžanom in Armenijo v Gorskem Karabahu. "Pozivamo k takojšnji prekinitvi ognja med vojaškimi silami," so v skupni izjavi zapisali Emmanuel Macron , Vladimir Putin in Donald Trump in obema državama predlagali, naj se vrnejo k pogajanjem.

V spopadih v Gorskem Karabahu so bili danes sicer ranjeni najmanj štirje novinarji. V obstreljevanju azerbajdžanskih sil na mesto Martuni, sta bila huje ranjena novinar in fotograf francoskega časnika Le Monde ter dva armenska novinarja. Francoska državljana so odpeljali v bolnišnico.

Več novinarjev, med drugim tudi ekipa AFP, je intervjuvalo domačine v Martuniju in ocenjevali škodo preteklih bombardiranj, ko se je spet začelo obstreljevanje. Večini se je uspelo še pravočasno skriti.

Gorski Karabah je območje, ki je uradno del Azerbajdžana, a večinsko prebivalstvo so krščanski Armenci. Ta nekdanja sovjetska avtonomna pokrajina je po razpadu Sovjetske zveze razglasili neodvisnost, sledili so krvavi boji med Azerbajdžanom in Armenijo, ki je imela podporo Rusije. Uradno so se končali leta 1994 s podpisom premirja, ki je vodenje območja prepustil etničnim Armencem, ki naseljujejo to območje. Gre za de facto neodvisno regijo, ki pa je ne priznava nobena članica Združenih narodov.