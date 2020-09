V Gorskem Karabahu že tretji dan spopadi, ki so zahtevali že 95 življenj

Azerbajdžansko ministrstvo v Bakuju je potrdilo, da so se spopadi nadaljevali v noči na danes, ko je "armenska stran poskušala ponovno osvojiti položaje, ki so jih osvojile azerbajdžanske sile, kar je azerbajdžanska stran preprečila". Ob tem so v Bakuju dodali, da sta bili uničeni motorizirana in topniška enota armenske strani. Po navedbah Bakuja se je ofenziva azerbajdžanskih sil na mesto Fizuli nadaljevala v zgodnjih jutranjih urah.

Po zadnjih podatkih so spopadi v Gorskem Karabahu do zdaj zahtevali skupno 95 življenj; 84 smrtnih žrtev med vojaki in 11 med civilisti, od tega devet na azerbajdžanski in dva na armenski strani.

Kot piše Sky News,gre za najbolj krvave spopade med državama po letu 1990. O Gorskem Karabahu bo drevi razpravljal tudi Varnostni svet Združenih narodov, ki se bo za zaprtimi vrati sestal ob 23. uri po srednjeevropskem času. Evropska unija je poleg Irana, Rusije, Francije in ZDA pozvala obe strani, naj ustavita spopade in se vrneta za pogajalsko mizo.

Predstavnik Evropske komisije Peter Stano je, kot poročaSky News, dejal: "Upamo in vse vpletene pozivamo, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da preprečijo nastanek vojne, saj je to zadnje, kar ta regija potrebuje – za ta konflikt ne obstaja vojaška rešitev." Najnovejši spopadi so namreč ponovno obudili zaskrbljenost glede stabilnosti na območju, ki je pomembno križišče za cevovode, ki nafto in plin prenašajo na svetovne trge.