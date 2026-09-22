V Gospiću 44.000 ton nezakonitih odpadkov, večina jih je zakopanih

Hrvaška ministrica za varstvo okolja in zeleni prehod Marija Vučković je danes predstavila načrt sanacije onesnaženega območja v Gospiću, ki ga je ministrstvo pripravilo skupaj s skladom za varstvo okolja ter drugimi pristojnimi službami in ustanovami, poroča net.hr.
"Po današnjih ocenah je na lokaciji skupno okoli 44.000 ton različnih odloženih, skladiščenih in zakopanih odpadkov," je dejala ministrica.
Največjo težavo po njenih besedah predstavljajo zakopani odpadki. Njihovo količino ocenjujejo na nekaj manj kot 33.000 ton oz. približno 42.000 kubičnih metrov, zakopani pa so na povprečni globini okoli 2,9 metra.
Po preučitvi več možnosti sanacije in raziskavi trga so izbor zožili na dve možnosti. Po prvi, ki ji stroka daje prednost, bi odpadke izkopali in predhodno obdelali na isti lokaciji. Ocenjena vrednost tega dela sanacije je okoli 40 milijonov evrov.
Po drugi možnosti bi zakopane odpadke v celoti odstranili brez predhodne obdelave na lokaciji. Zanjo bi se po besedah ministrice odločili, če bi se izkazala za ugodnejšo glede na ceno, hitrost odstranjevanja in varnost. Poleg zakopanih odpadkov je na lokaciji še okoli 650 ton nenevarnih odpadkov v približno 300 velikih vrečah, okoli 4500 ton razsutih odpadkov z nevarnimi lastnostmi ter približno 6000 ton odpadkov v objektih in silosih.
8,77 milijona evrov za odstranitev
Potem ko je izbrani ponudnik za odstranitev odpadkov v vrečah odstopil, je vlada odločila, da jih bodo uporabili kot nadomestno gorivo pri proizvodnji klinkerja v hrvaških cementarnah. Predvideno je, da bodo dela končana v 45 dneh, njihova vrednost pa je nekaj manj kot 400.000 evrov.
Za odstranitev okoli 4500 ton razsutih odpadkov, med katerimi so zmleti kabli in plastika ter pri katerih so analize pokazale tudi nevarne lastnosti, so že izbrali izvajalca. Vrednost del znaša 8,77 milijona evrov, predvideni rok za dokončanje pa je 12 mesecev.
V objektih in silosih je po ocenah še okoli 6000 ton odpadkov, od tega približno 4500 ton nenevarnih in okoli 1500 ton nevarnih. Pred njihovim odstranjevanjem bo treba preveriti stanje objektov in njihovo statiko. Po odstranitvi odpadkov bo sledila še remediacija tal, cilj pa je trajno odpraviti tveganja za prebivalstvo in okolje. Javnost bodo sproti obveščali o poteku sanacije in rezultatih monitoringa.
Nezakonito odložene odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije so na več lokacijah na Hrvaškem odkrili lani. Največ jih je odloženih v Gospiću v Liki, kjer je nedavna analiza zagrebške geotehniške fakultete pokazala onesnaženje tal in podzemnih voda ter tveganje za okolje in zdravje ljudi.
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