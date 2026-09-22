V Gospiću 44.000 ton nezakonitih odpadkov, večina jih je zakopanih

Hrvaška ministrica za varstvo okolja in zeleni prehod Marija Vučković je danes predstavila načrt sanacije onesnaženega območja v Gospiću, ki ga je ministrstvo pripravilo skupaj s skladom za varstvo okolja ter drugimi pristojnimi službami in ustanovami, poroča net.hr.

"Po današnjih ocenah je na lokaciji skupno okoli 44.000 ton različnih odloženih, skladiščenih in zakopanih odpadkov," je dejala ministrica.

Največjo težavo po njenih besedah predstavljajo zakopani odpadki. Njihovo količino ocenjujejo na nekaj manj kot 33.000 ton oz. približno 42.000 kubičnih metrov, zakopani pa so na povprečni globini okoli 2,9 metra.

Po preučitvi več možnosti sanacije in raziskavi trga so izbor zožili na dve možnosti. Po prvi, ki ji stroka daje prednost, bi odpadke izkopali in predhodno obdelali na isti lokaciji. Ocenjena vrednost tega dela sanacije je okoli 40 milijonov evrov.