V Gospiću začeli sanacijo nezakonitega odlagališča odpadkov

Vlada v Zagrebu je v torek predstavila načrt sanacije nezakonito odloženih odpadkov na območju Gospića. Del odpadkov je na površju, večina, okoli 33.000 ton, pa je zakopanih.

Nezakonito zakopane odpadke so v sredo po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT začeli prekrivati z vodotesno folijo, da bi preprečili nadaljnje prodiranje škodljivih snovi v že onesnažena tla.

Gre za začasen ukrep pred začetkom odstranjevanja odpadkov, o metodi odstranitve pa se bodo po navedbah vlade odločili po preučitvi več možnosti sanacije in raziskavi trga.