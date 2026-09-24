V Gospiću začeli sanacijo nezakonitega odlagališča odpadkov

Vlada v Zagrebu je v torek predstavila načrt sanacije nezakonito odloženih odpadkov na območju Gospića. Del odpadkov je na površju, večina, okoli 33.000 ton, pa je zakopanih.
Nezakonito zakopane odpadke so v sredo po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT začeli prekrivati z vodotesno folijo, da bi preprečili nadaljnje prodiranje škodljivih snovi v že onesnažena tla.
Gre za začasen ukrep pred začetkom odstranjevanja odpadkov, o metodi odstranitve pa se bodo po navedbah vlade odločili po preučitvi več možnosti sanacije in raziskavi trga.
Poleg zakopanih odpadkov je na lokaciji še okoli 650 ton nenevarnih odpadkov v približno 300 velikih vrečah, okoli 4500 ton razsutih odpadkov z nevarnimi lastnostmi ter približno 6000 ton odpadkov v objektih in silosih.
Odvoz odpadkov v vrečah naj bi po napovedih začeli v ponedeljek. Vlada je odločila, da jih bodo odstranili v hrvaških cementarnah.
Vreče naj bi z odlagališča odstranili v 45 dneh, za odstranitev razsutih odpadkov pa je predvidenih največ 12 mesecev. Najdlje bo predvidoma trajala sanacija zakopanih odpadkov.
Nezakonito odložene odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije so na več lokacijah na Hrvaškem odkrili lani. Največ jih je odloženih v Gospiću v Liki, kjer je nedavna analiza zagrebške geotehniške fakultete pokazala onesnaženje tal in podzemnih voda ter tveganje za okolje in zdravje ljudi. Po prvotnih ocenah je bilo odpadkov v Gospiću okoli 37.000 ton, po zadnjih pa jih je okoli 44.000 ton.
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