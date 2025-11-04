Izgubljena babica v gozdu štiri noči preživela brez hrane in vode

Čudež pri Samoborju, piše Net.hr, potem ko so hrvaški gorski reševalci po klicu domačih sprožili iskalno akcijo za starejšo žensko oziroma babico, ki je od doma neznano kam odšla v sredo.

Obsežna iskalna akcija, v kateri je sodelovalo 16 gorskih reševalcev iz Samoborja, ekipe z reševalnimi psi ter policisti, se je nato začela v četrtek. Pri iskanju so si pomagali tudi s termovizijskimi droni.

Med iskalno akcijo so prejeli še klic o poškodovanem pohodniku. Po intervenciji so z iskanjem pogrešane ženske nadaljevali.