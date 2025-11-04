Izgubljena babica v gozdu štiri noči preživela brez hrane in vode

Čudež pri Samoborju, piše Net.hr, potem ko so hrvaški gorski reševalci po klicu domačih sprožili iskalno akcijo za starejšo žensko oziroma babico, ki je od doma neznano kam odšla v sredo.
Obsežna iskalna akcija, v kateri je sodelovalo 16 gorskih reševalcev iz Samoborja, ekipe z reševalnimi psi ter policisti, se je nato začela v četrtek. Pri iskanju so si pomagali tudi s termovizijskimi droni.
Med iskalno akcijo so prejeli še klic o poškodovanem pohodniku. Po intervenciji so z iskanjem pogrešane ženske nadaljevali.
"Ko smo prispeli in se pogovorili z domačini, so nam povedali, da je babica težko hodila, pomagala si je s palico. Sklepali smo, da ni mogla iti daleč," je za Net.hr povedal vodja gorskih reševalcev iz Samoborja Nikola Tot.
Starejšo žensko so nato negibno našli v nedeljo zjutraj na težko dostopnem terenu, kjer je preživela vse štiri noči. Predvidevajo, da je bila ženica pod adrenalinom in izjemno vztrajna.
"Sprva smo bili presenečeni, da je gospa živa. Ko je začela govoriti, je bila precej lucidna, ni se spomnila vsega, kar se je zgodilo, ampak tisti občutek, ko po vsem trudu najdemo živega človeka, je nekaj nepopisnega," je še povedal Tot.
Gospo so predali ekipi nujne medicinske pomoči, ki jo je odpeljala v bolnišnico. Kakšno je njeno zdravstveno stanje, ni znano.
