Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Izgubljena babica v gozdu štiri noči preživela brez hrane in vode

Samobor, 04. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
N.L.
Komentarji
0

Hrvaški gorski reševalci so po petih dneh iskanja v gozdu našli negibno starejšo žensko, ki je štiri hladne noči preživela brez vode in hrane.

Čudež pri Samoborju, piše Net.hr, potem ko so hrvaški gorski reševalci po klicu domačih sprožili iskalno akcijo za starejšo žensko oziroma babico, ki je od doma neznano kam odšla v sredo. 

Obsežna iskalna akcija, v kateri je sodelovalo 16 gorskih reševalcev iz Samoborja, ekipe z reševalnimi psi ter policisti, se je nato začela v četrtek. Pri iskanju so si pomagali tudi s termovizijskimi droni.

Med iskalno akcijo so prejeli še klic o poškodovanem pohodniku. Po intervenciji so z iskanjem pogrešane ženske nadaljevali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ko smo prispeli in se pogovorili z domačini, so nam povedali, da je babica težko hodila, pomagala si je s palico. Sklepali smo, da ni mogla iti daleč," je za Net.hr povedal vodja gorskih reševalcev iz Samoborja Nikola Tot

Starejšo žensko so nato negibno našli v nedeljo zjutraj na težko dostopnem terenu, kjer je preživela vse štiri noči. Predvidevajo, da je bila ženica pod adrenalinom in izjemno vztrajna. 

"Sprva smo bili presenečeni, da je gospa živa. Ko je začela govoriti, je bila precej lucidna, ni se spomnila vsega, kar se je zgodilo, ampak tisti občutek, ko po vsem trudu najdemo živega človeka, je nekaj nepopisnega," je še povedal Tot. 

Gospo so predali ekipi nujne medicinske pomoči, ki jo je odpeljala v bolnišnico. Kakšno je njeno zdravstveno stanje, ni znano. 

gorski reševalci iskanje reševanje preživetje
Naslednji članek

Zaradi objave spornega posnetka aretirali vojaško pravobranilko

SORODNI ČLANKI

Reševanje iz bivaka pod Skuto: obtičali neprimerno opremljeni tuji planinci

V Logarski dolini prvi prikaz sistema, ki o nesrečah opozarja tudi, ko ni omrežja

Litovska planinca obtičala v gorah, reševali so ju do jutranjih ur

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330