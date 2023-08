V Grčiji še dve aretaciji, eden od moških podtaknil več kot štiri požare

Drugega moškega so prav tako danes oblati prijele na območju Larisse v osrednji Grčiji. Tudi njega obtožujejo namernega zažiga posušenega rastlinja, poroča Guardian .

Na grškem otoki Evia so danes aretirali moškega, ki naj bi pred kratkim zažgal travo na območju Karystosa, s tem pa začel obsežen požar. Ob aretaciji je ta priznal, da je vsaj štiri požare na tem območju podtaknil tudi julija in avgusta.

"Nekateri požigalci podtikajo požare, ogrožajo gozdove, lastnino in predvsem človeška življenja," je v četrtek razmere v državi komentiral minister za podnebno krizo in civilno zaščito Vassilis Kikilias. Dejanja je označil za zaničljiva in zločinska.

Grčija se z gozdnimi požari spopada že več kot teden dni. Najhuje je še vedno na severovzhodu države, kjer je zgorelo približno 74.000 hektarjev površin, od tega več kot 10.000 samo v nacionalnem parku Dadia. Upanje na umiritev razmer prinašajo napovedane padavine.

Požar v regiji blizu meje s Turčijo je zaradi visoke vročine izbruhnil pred osmimi dnevi. Uničil je tudi 13.000 hektarjev površin v nacionalnem parku Dadia pri Aleksandropolisu, zaradi česar je Evropska komisija požar opisala kot največji posamični požar v zgodovini Evropske unije.

V torek so v tej regiji našli zoglenela trupla 18 ljudi, domnevno migrantov. Še dve trupli so odkrili v petek.