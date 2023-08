V Grčiji aretiranih 79 požigalcev: 'Zagrešili ste zločin proti državi'

Poletni požari, ki so posledica ekstremnih vremenskih pojavov, v Grčiji niso redki, a tokrat so ti posledica kriminalnih dejanj. Kot poroča BBC , je minister za civilno zaščito Vasilis Kikilias dejal, da so požigalci skušali zanetiti nove požare na gorovju Parnita severozahodno od Aten. Pri tem gre za enega od več sto požarov, ki trenutno že pustošijo po državi. " Zagrešili ste zločin proti državi, " je dejanja požigalcev označil Kikilias, ki poudarja, da storilci s podtikanjem požara ogrožajo gozdove, naravo in predvsem človeška življenja, saj je zaradi požarov umrlo že najmanj 20 ljudi.

Raziskovalec in profesor Stefan Doerr iz raziskovalnega centra Swansea opozarja, da se zaradi vročega vremena in slabega upravljanja vegetacije požigi in drugi incidenti spremenijo v hitro razvijajoče se požare. Vzroke za nastanek požarov že preiskujeta policija in grška obveščevalna služba EYP. Po poročanju grške javne radiotelevizije ERT je tiskovni predstavnik vlade Pavlos Marinakis sporočil, da je bilo od 140 aretacij 79 povezanih s požigi v gozdovih.

Medtem pa se na stotine gasilcev po vsej Grčiji še vedno bori s smrtonosnimi plameni. Po besedah evropskega komisarja Janeza Lenarčiča in Kikiliasa je velika požarna fronta, ki je izbruhnila v soboto v bližini pristaniškega mesta Aleksandropolis, postala največja v zgodovini Evropske unije, požari pa so najhujši od leta 2009, ko so bili uvedeni zemljevidi požarne ogroženosti.