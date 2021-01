V Grčiji januarja vročinski val

V Grčiji so v zadnji polovici stoletja tako visoke temperature ozračja kot v letošnjem januarju zabeležili samo še leta 1987 in 2010. Po podatkih grške vremenske službe METEO so te temperature kar za 15 stopinj Celzija višje od običajnih za ta letni čas, ki je tradicionalno najhladnejši. V Grčiji so najvišjo temperaturo, 30,4 stopinje Celzija, zabeležili 1. januarja 2010 na otoku Kreta.