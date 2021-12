V Grčiji nova nesreča čolna z migranti, umrlo najmanj 11 oseb

V nesreči čolna, ki je prevažal okoli 100 migrantov in nasedel na otočku v južni Grčiji, je umrlo najmanj 11 oseb, je sporočila grška obalna straža. Gre za drugi brodolom migrantov v tem tednu, potem ko je potonil čoln v bližini otoka Folegandros.

Danes zjutraj so z otočka blizu otoka Antikitera evakuirali 90 preživelih, od tega 52 moških, 11 žensk in 27 otrok, je povedal uradnik grške obalne straže. Iskalno-reševalna akcija se sicer nadaljuje zaradi negotovosti o natančnem številu ljudi, ki so se vkrcali na čoln.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Obalna straža je danes še sporočila, da so na jugu polotoka Peleponez prestregli 92 migrantov. Pri tem so aretirali še tri domnevne tihotapce ljudi. Četrtkova nesreča se je zgodila dan po tem, ko se je pred otokom Folegandros, prav tako na jugu Grčije, prevrnil napihljiv gumenjak z migranti, pri čemer so umrle najmanj tri osebe. Rešili so 13 ljudi, med katerimi so bili večinoma Iračani, pa tudi Sirci in Egipčani. Grške oblasti še vedno pogrešajo več deset oseb. Po poročanju preživelih naj bi jih bilo na krovu namreč od 32 do 50.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke