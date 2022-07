V Grčiji pogrešajo turista, ki sta se med neurjem kopala v morju

Tiskovni predstavnik obalne straže je za grški radio pojasnil, da so se trije moški v soboto kljub močnemu vetru in visokim valovom odpravili plavat, valovi in tokovi pa so jih zanesli na odprto morje.

Enega moškega so uspeli v soboto rešiti, ostala dva še iščejo. V iskalni akciji sodeluje helikopter, na pomoč so pozvali tudi ladje, ribiče in prostovoljce na tem območju.

Skoraj celotno Grčijo je ta konec tedna zajelo močno deževje z vetrom. Na turistično obiskanih otokih Tasos in Skiros je poplavilo kleti in pritlične prostore in odnašalo avtomobile.