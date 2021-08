Slovenka iz Aten: Česa takšnega v 56 letih še nisem videla

Za naše razmere visokih 35 stopinj Celzija je v Grčiji sredi poletja stalnica. Še dodatnih deset pa tudi domačinom predstavlja neznosno oviro. "Sedaj, ko se to vleče že 14 dni na 45 stopinj, tega nismo vajeni niti mi," trenutne razmere opisuje Dejan Muršič, Slovenec z Rodosa.

A je malo verjetno, da je samo vročina tista, zaradi katere se je ogenj razbesnel nad Helensko republiko. Da Grki niso najbolj ekološki, priznavajo tam živeči Slovenci. Precej je tudi požigov, marsikje se z ognjem igrajo otroci.

Pred enim tednom so plameni zajeli tudi med turisti priljubljen Rodos. "Če pridejo slovenski turisti, nemški ali avstrijski na Rodos, je za njih pač to požar. Za nas, ki pa tukaj živimo, pa je to naš dom. In lahko povem iz osebnih izkušenj, ko sem to videl, se pač ulijejo solze," razlaga Muršič.

Bili smo na točki, ko nismo vedeli, ali bomo zvečer lahko spali v domači postelji, pripoveduje 36-letni Slovenec, ki se je v Grčijo preselil pred 10 leti. "Hvala bogu se to ni zgodilo. Ampak zvečer, ko se luči ugasnejo ali ko zmanjka elektrike in ko se vidi tista oranžno-rdeča barva, je pa to dejansko videti grozno," še dodaja.