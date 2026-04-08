V Grčiji prepoved družbenih omrežij za mlajše od 15 let

Grški premier je novico sporočil na TikToku, ki je še posebej priljubljen med mladimi, in v posnetku tudi neposredno nagovoril mladostnike. "Vem, da boste nekateri med vami jezni (...) Naš cilj ni, da vas odvrnemo od tehnologije, ampak da se borimo proti zasvojenosti z nekaterimi aplikacijami, ki škodujejo vaši nedolžnosti in svobodi," je poudaril. Dodal je, da je znanstveno dokazano, da se možgani otroka, ki je ure in ure pred zaslonom, ne morejo spočiti.

Kiriakos Micotakis je še napovedal, da bo Grčija ustrezno zakonodajo sprejela poleti, prepoved pa bo začela veljati 1. januarja 2027.

Ob tem je poudaril, da bo Grčija prepoved uporabe družbenih omrežij sprejela med prvimi državami na svetu. Zagotovil je še, da pritiska na Evropsko unijo, naj sledi temu zgledu.

Kot prva je popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let decembra lani uvedla Avstralija.