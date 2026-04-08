Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V Grčiji prepoved družbenih omrežij za mlajše od 15 let

Atene , 08. 04. 2026 11.17 pred 20 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
A.K. STA
Družbena omrežja

Grčija bo s 1. januarjem prihodnje leto prepovedala dostop do družbenih omrežij mlajšim od 15 let, je sporočil grški premier Kiriakos Micotakis. V videoposnetku, objavljenem na družbenem omrežju TikTok, je dejal, da gre za "težak, a nujen ukrep".

Kiriakos Micotakis je še napovedal, da bo Grčija ustrezno zakonodajo sprejela poleti, prepoved pa bo začela veljati 1. januarja 2027.

Grški premier je novico sporočil na TikToku, ki je še posebej priljubljen med mladimi, in v posnetku tudi neposredno nagovoril mladostnike. "Vem, da boste nekateri med vami jezni (...) Naš cilj ni, da vas odvrnemo od tehnologije, ampak da se borimo proti zasvojenosti z nekaterimi aplikacijami, ki škodujejo vaši nedolžnosti in svobodi," je poudaril. Dodal je, da je znanstveno dokazano, da se možgani otroka, ki je ure in ure pred zaslonom, ne morejo spočiti.

Družbena omrežja in otroci
FOTO: Shutterstock

Ob tem je poudaril, da bo Grčija prepoved uporabe družbenih omrežij sprejela med prvimi državami na svetu. Zagotovil je še, da pritiska na Evropsko unijo, naj sledi temu zgledu.

Kot prva je popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let decembra lani uvedla Avstralija.

V zadnjem času je ukrepanje na nacionalni ravni v zvezi z uporabo družbenih omrežij za otroke naznanilo tudi več evropskih držav, med njimi Avstrija, Francija, Španija in Italija, pri čemer se ukrepi razlikujejo. Slovenska vlada je v začetku februarja potrdila izhodišča za pripravo zakonske omejitve uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Evropska komisija priporočila stroke glede starostne omejitve za uporabo družbenih omrežjih v EU pričakuje do poletja.

grčija družbena omrežja
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tuttikaki
08. 04. 2026 14.09
bravo, ploskam.
Odgovori
+1
2 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677