V Grčiji prepoved družbenih omrežij za mlajše od 15 let

Kiriakos Micotakis je še napovedal, da bo Grčija ustrezno zakonodajo sprejela poleti, prepoved pa bo začela veljati 1. januarja 2027.
Grški premier je novico sporočil na TikToku, ki je še posebej priljubljen med mladimi, in v posnetku tudi neposredno nagovoril mladostnike. "Vem, da boste nekateri med vami jezni (...) Naš cilj ni, da vas odvrnemo od tehnologije, ampak da se borimo proti zasvojenosti z nekaterimi aplikacijami, ki škodujejo vaši nedolžnosti in svobodi," je poudaril. Dodal je, da je znanstveno dokazano, da se možgani otroka, ki je ure in ure pred zaslonom, ne morejo spočiti.
Ob tem je poudaril, da bo Grčija prepoved uporabe družbenih omrežij sprejela med prvimi državami na svetu. Zagotovil je še, da pritiska na Evropsko unijo, naj sledi temu zgledu.
Kot prva je popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let decembra lani uvedla Avstralija.
V zadnjem času je ukrepanje na nacionalni ravni v zvezi z uporabo družbenih omrežij za otroke naznanilo tudi več evropskih držav, med njimi Avstrija, Francija, Španija in Italija, pri čemer se ukrepi razlikujejo. Slovenska vlada je v začetku februarja potrdila izhodišča za pripravo zakonske omejitve uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Evropska komisija priporočila stroke glede starostne omejitve za uporabo družbenih omrežjih v EU pričakuje do poletja.
