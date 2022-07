V Grčiji strmoglavilo ukrajinsko letalo, ki je poletelo iz Niša

Letalo je poletelo iz Niša ob 20.26, poroča spletni portal srbske javne televizije rts.rs. Nad Egejskim morjem se je nenadoma obrnilo in se začelo vračati proti celini. Zadnji signal je pilot poslal v trenutku, ko je bil na višini 106 metrov, približno 36 kilometrov od letališča v Kavali.

Po pisanju grškega portala Prototema naj bi letalo prevažalo orožje, zaradi česar so bili prebivalci naselij Paleohori in Antifilippi obveščeni, naj ostanejo v domovih in zaprejo vsa okna. Poročajo še, da je umrlo vseh osem članov posadke. Srbsko ministrstvo za obrambo bo glede nesreče podalo izjavo za javnost.