V Grčiji ubit novinar

V Grčiji so vandalizem in napadi na prostore medijev pogosti, umori novinarjev pa so redki.

Julija lani je poskus umora preživel lastnik tabloida Stefanos Hios, ki ga je pred njegovim domom v vrat in prsi ustrelil moški s kapuco. Preiskava še poteka.

Leta 2010 je bil pred svojim domom ubit preiskovalni novinar in blogerSokratis Giolias. Mediji so takrat poročali, da je preiskoval zgodbo o korupciji. Odgovornost za umor je prevzela skrajna levičarska skupina, vendar primer ni bil nikoli razrešen.