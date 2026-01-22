Med opozarjanjem ribičev val odnesel moškega, žensko zadel odplavljen avto

Neurje se je v sredo prek Grčije pomikalo proti vzhodu, pri čemer je močne padavine spremljal veter s hitrostjo več kot 100 kilometrov na uro.

V manjšem pristanišču na vzhodnem delu Peloponeza je umrl pripadnik obalne straže, ki naj bi ga med pozivanjem ribičev, naj zapustijo območje, odnesel val.

V atenskem predmestju Glifada pa je umrla ženska, ki jo je zadel avtomobil, ki so ga odnesle poplavne vode, navedbe lokalnih oblasti povzemajo tuje tiskovne agencije.