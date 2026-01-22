Naslovnica
Tujina

Med opozarjanjem ribičev val odnesel moškega, žensko zadel odplavljen avto

22. 01. 2026

Avtor:
K.H. STA
Atene po neurju

Neurje z močnim vetrom in obilnim deževjem, ki je ponekod povzročilo poplave, je v Grčiji v sredo terjalo dve smrtni žrtvi. Iz države poročajo o ustavljenih trajektnih povezavah, v več delih so zaprte šole.

Neurje se je v sredo prek Grčije pomikalo proti vzhodu, pri čemer je močne padavine spremljal veter s hitrostjo več kot 100 kilometrov na uro.

V manjšem pristanišču na vzhodnem delu Peloponeza je umrl pripadnik obalne straže, ki naj bi ga med pozivanjem ribičev, naj zapustijo območje, odnesel val.

V atenskem predmestju Glifada pa je umrla ženska, ki jo je zadel avtomobil, ki so ga odnesle poplavne vode, navedbe lokalnih oblasti povzemajo tuje tiskovne agencije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V grški prestolnici je po poročanju medijev voda ponekod zalila ulice ter odnašala smetnjake in druge predmete. Poplavljeni naj bi bili dve postaji podzemne železnice.

Civilna zaščita je prebivalcem več regij poslala sporočila s pozivom, naj ostanejo notri, marsikje, poleg prestolnice zlasti na zahodu in jugu države, so šole zaprte.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po podatkih vremenoslovcev je neurje v nekatere dele države, vključno z Atenami, prineslo šesttedensko količino padavin. Razmere naj bi vsaj še danes ostale podobne, prizadele naj bi tudi nekatere priljubljene turistične otoke, kot so Rodos, Lezbos in Samos.

Neurje, imenovano Harry, je v sredo prizadelo tudi jug Grčije, poleg tega pa še Tunizijo, Alžirijo in Libijo, od koder poročajo o skupno devetih smrtnih žrtvah.

KOMENTARJI1

obožeobože
22. 01. 2026 10.29
Kar zmrazi me ko vidim deročo vodo in avte v njej!
