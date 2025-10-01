V Grčiji zaradi predlagane možnosti 13-urnega delovnika splošna stavka

Do stavke prihaja, potem ko je konservativna vlada premierja Kiriakosa Micotakisa pripravila osnutek reforme, po kateri bi lahko zaposleni v določenih okoliščinah pri istem delodajalcu opravljali 13-urni delovnik. Za to bi bili sicer dodatno plačani.

Predlagana reforma, ki še ni bila vložena v parlamentarni postopek, ogroža zdravje in varnost delavcev ter uničuje ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, so izpostavili v glavnem sindikatu zasebnega sektorja GSEE, ki skupaj s sindikatom javnega sektorja ADEDY organizira stavko.

V sindikatu PAME so ubrali še ostrejše tone in vlado obtožili uvajanja modernega suženjstva. Oblasti delavce silijo k nehumanemu delu za mizerne plače, so dejali. Prepričani so, da v državi po letu 2009, ko jo je pestila huda dolžniška kriza, prihaja do hitrega stopnjevanja brezobzirne deregulacije.