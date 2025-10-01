Svetli način
Tujina

V Grčiji zaradi predlagane možnosti 13-urnega delovnika splošna stavka

Atene, 01. 10. 2025 11.12 | Posodobljeno pred 55 minutami

STA , Ti.Š.
V Grčiji poteka 24-urna splošna stavka, s katero zaposleni izražajo nasprotovanje vladnim načrtom za uzakonitev možnosti 13-urnega delovnika. Moten je cestni, železniški in ladijski promet, delo so odložili tudi učitelji, zdravstveni delavci in zaposleni v državni upravi. Po državi poteka tudi več protestov.

Protestniki v Atenah
Protestniki v Atenah FOTO: AP

Do stavke prihaja, potem ko je konservativna vlada premierja Kiriakosa Micotakisa pripravila osnutek reforme, po kateri bi lahko zaposleni v določenih okoliščinah pri istem delodajalcu opravljali 13-urni delovnik. Za to bi bili sicer dodatno plačani.

Predlagana reforma, ki še ni bila vložena v parlamentarni postopek, ogroža zdravje in varnost delavcev ter uničuje ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, so izpostavili v glavnem sindikatu zasebnega sektorja GSEE, ki skupaj s sindikatom javnega sektorja ADEDY organizira stavko.

V sindikatu PAME so ubrali še ostrejše tone in vlado obtožili uvajanja modernega suženjstva. Oblasti delavce silijo k nehumanemu delu za mizerne plače, so dejali. Prepričani so, da v državi po letu 2009, ko jo je pestila huda dolžniška kriza, prihaja do hitrega stopnjevanja brezobzirne deregulacije.

Grški sindikati zahtevajo višje plače in umik zakona o spremembi delovnega časa.
Grški sindikati zahtevajo višje plače in umik zakona o spremembi delovnega časa. FOTO: AP

Grško gospodarstvo je sicer po tisti krizi okrevalo, a ostaja šibko. Delavci imajo že zdaj možnost delati 13 ur na dan, a le pri dveh delodajalcih.

V Grčiji poteka vsedržavna 24-urna stavka, ki jo spremljajo protesti.
V Grčiji poteka vsedržavna 24-urna stavka, ki jo spremljajo protesti. FOTO: AP

Micotakis, ki je na položaju predsednika vlade od leta 2019, je osnutek sprememb med drugim utemeljil z ugotovitvijo, da številni mladi že imajo dve službi in želijo zaslužiti več.

Z uzakonitvijo možnosti 13-urnega delovnika pri istem delodajalcu po njegovih besedah zagotavljajo svobodo izbire tako delodajalcu kot zaposlenemu. "Zakaj bi bilo to nesocialno?" se je vprašal nedavno.

Ministrica za delo Niki Kerameus je medtem izpostavila, da je ukrep "izjemen" in ne bo vsesplošno v uporabi. Določbo bi se lahko po njenih besedah za Mega TV ta teden uveljavilo do 37-krat na leto, in sicer s soglasjem zaposlenega, ki bi mu za to pripadlo 40-odstotno zvišanje plače.

Potniki pred zaprto glavno železniško postajo v Atenah.
Potniki pred zaprto glavno železniško postajo v Atenah. FOTO: AP

Grčija je lansko leto sklenila z 2,3-odstotno rastjo bruto domačega proizvoda, plače pa ob visokih življenjskih stroških ostajajo nizke. Minimalna plača je postavljena pri 880 evrih na mesec. Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat Grki v povprečju delajo 39,8 ure na teden, medtem ko je v EU to povprečje pri 35,8 ure.

Grčija stavka delovnik delavci protest
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Grickoficko
01. 10. 2025 11.44
Grki so lenuhi
ODGOVORI
0 0
patogen
01. 10. 2025 11.20
+2
Še noben Učitelj na svetu ni delal 13 ur. 3-5 ur. Pa 3 mesece letno doma.
ODGOVORI
4 2
ISSN 1581-3711
