V Grčiji zaradi predlagane možnosti 13-urnega delovnika splošna stavka

Do stavke prihaja, potem ko je konservativna vlada premierja Kiriakosa Micotakisa pripravila osnutek reforme, po kateri bi lahko zaposleni v določenih okoliščinah pri istem delodajalcu opravljali 13-urni delovnik. Za to bi bili sicer dodatno plačani.
Predlagana reforma, ki še ni bila vložena v parlamentarni postopek, ogroža zdravje in varnost delavcev ter uničuje ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, so izpostavili v glavnem sindikatu zasebnega sektorja GSEE, ki skupaj s sindikatom javnega sektorja ADEDY organizira stavko.
V sindikatu PAME so ubrali še ostrejše tone in vlado obtožili uvajanja modernega suženjstva. Oblasti delavce silijo k nehumanemu delu za mizerne plače, so dejali. Prepričani so, da v državi po letu 2009, ko jo je pestila huda dolžniška kriza, prihaja do hitrega stopnjevanja brezobzirne deregulacije.
Grško gospodarstvo je sicer po tisti krizi okrevalo, a ostaja šibko. Delavci imajo že zdaj možnost delati 13 ur na dan, a le pri dveh delodajalcih.
Micotakis, ki je na položaju predsednika vlade od leta 2019, je osnutek sprememb med drugim utemeljil z ugotovitvijo, da številni mladi že imajo dve službi in želijo zaslužiti več.
Z uzakonitvijo možnosti 13-urnega delovnika pri istem delodajalcu po njegovih besedah zagotavljajo svobodo izbire tako delodajalcu kot zaposlenemu. "Zakaj bi bilo to nesocialno?" se je vprašal nedavno.
Ministrica za delo Niki Kerameus je medtem izpostavila, da je ukrep "izjemen" in ne bo vsesplošno v uporabi. Določbo bi se lahko po njenih besedah za Mega TV ta teden uveljavilo do 37-krat na leto, in sicer s soglasjem zaposlenega, ki bi mu za to pripadlo 40-odstotno zvišanje plače.
Grčija je lansko leto sklenila z 2,3-odstotno rastjo bruto domačega proizvoda, plače pa ob visokih življenjskih stroških ostajajo nizke. Minimalna plača je postavljena pri 880 evrih na mesec. Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat Grki v povprečju delajo 39,8 ure na teden, medtem ko je v EU to povprečje pri 35,8 ure.
