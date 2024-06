V Grčiji zaradi vročine zaprte šole, Romunija zaradi suše omejila porabo vode

Grčijo duši prvi letošnji vročinski val. Termometri kažejo 40 in več stopinj Celzija, marsikje – tudi v prestolnici Atene – so odpovedali pouk, šole pa bodo zaprte tudi jutri. Med poldnevom in 17. uro si turisti ne morejo ogledati niti Akropole, najbolj obiskane turistične znamenitosti v državi. Oblasti obenem opozarjajo tudi na veliko požarno ogroženost v regiji Atika, ki obdaja Atene. Ognjeni zublji medtem že divjajo na vzhodu Cipra. Vročinski val je zajel tudi Turčijo, najbolj na udaru so zahodni kraji. Romunijo pa pesti huda suša, zato so ponekod že omejili porabo vode.