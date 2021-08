V Grčiji znova zagorelo, evakuirali nekaj naselij

Prvi požar je izbruhnil danes v zgodnjih jutranjih urah na otoku Evboja. Do popoldneva je gasilcem uspelo ogenj omejiti, a požar tam še ni pod nadzorom. Zato so morali evakuirati dve naselji na otoku, poročajo grški mediji.

Drugi požar je izbruhnil v naselju Vilia, ki leži približno 60 kilometrov od Aten, na območju, ki je gosto posejano z gozdovi. Grška policija je blokirala promet na dveh glavnih okoliških cestah, medtem ko sta bili dve naselji preventivno evakuirani. V enem od njih je zagorelo več hiš. Oblasti so sporočile, da so že začeli odpravljati škodo in pomagati prizadetim v nedavnih požarih in " da se boj proti požarom nadaljuje, kadar koli se odpre nova požarna fronta."

Grška civilna zaščita je v nedeljo razglasila izjemno visoko tveganje za požare za številna območja v Grčiji. Od nedelje do danes so zabeležili 34 novih požarov v naravi. Večina jih je sicer pod nadzorom. Od začetka avgusta pa je bilo požarov več sto, zato so grške oblasti za pomoč zaprosile tudi gasilce iz tujine, poroča STA.