V greznici pri Osijeku naj bi našli razkosano žensko

Osijek, 03. 09. 2025 12.43 | Posodobljeno pred 15 minutami

Po daljšem neuspešnem iskanju ženske z območja Slavonije naj bi hrvaška policija v greznici hiše pri Osijeku našla njeno razkosano truplo. Žrtev so iskali od 2. avgusta, saj je nenadoma izginila z doma, kjer je živela z možem.

V Slavoniji od 2. avgusta poteka iskanje ženske, ki je izginila z doma, kjer je živela z možem. 

Po dvajsetdnevnem neuspešnem iskanju ženske je policija objavila njene osebne podatke in pozvala občane, naj se jim oglasijo, če jo vidijo.

Naposled pa so danes zjutraj pred hišo v Tenji pri Osijeku fotografirali policijski avtomobil, kjer naj bi jo našli.

Po poročanju portala net.hr izginotje ženske zdaj povezujejo z morebitnim kaznivim dejanjem. V greznici hiše naj bi našli truplo. Sosedje so se pogovorili z novinarji in razkrili nekaj podrobnosti, medtem ko policija o vsem zaenkrat molči.

