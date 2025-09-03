V greznici pri Osijeku naj bi našli razkosano žensko

V Slavoniji od 2. avgusta poteka iskanje ženske, ki je izginila z doma, kjer je živela z možem.
Po dvajsetdnevnem neuspešnem iskanju ženske je policija objavila njene osebne podatke in pozvala občane, naj se jim oglasijo, če jo vidijo.
Naposled pa so danes zjutraj pred hišo v Tenji pri Osijeku fotografirali policijski avtomobil, kjer naj bi jo našli.
- FOTO: Bobo Pixell
Po poročanju portala net.hr izginotje ženske zdaj povezujejo z morebitnim kaznivim dejanjem. V greznici hiše naj bi našli truplo. Sosedje so se pogovorili z novinarji in razkrili nekaj podrobnosti, medtem ko policija o vsem zaenkrat molči.
