V grmovju več ur čakal na Trumpa. 'Upam, da ga čaka dolga doba za zapahi'

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je v svoji prvi izjavi, ki jo je javno prenašal prek družbenega omrežja X, po že drugem poskusu atentata v zadnjih mesecih pohvalil delo tajne službe. "Veliko bolje so se odrezali od julijskega napada," je dejal in izpostavil, da tokrat ni bil ranjen ali ubit nihče.

Opisal je tudi trenutke, ko so ga agentje tajne službe zgrabili in odpeljali z vozičkom za golf. Dejal je, da je zaslišal štiri ali pet strelov, a agentje so pred tem že potrdili, da so strele na igrišču sprožili le oni in ne napadalec. Tajna služba je namreč v grmovju na srečo dovolj hitro opazila cev puške in proti osumljencu sprožila strele.