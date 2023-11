V nesreči izgubila roko in nogo: 'Lahko bi ostalo zgolj pri zlomljenem nosu'

Ob celotnem dogajanju je ostala pri zavesti, kljub kričanju na pomoč pa je ni nihče slišal. Na postajo je tako prispel že drugi vlak, ki ji je odtrgal desno nogo. "Po tem sem bila še pri zavesti in še vedno odločena, da se vrnem domov," je rekla in pojasnila, da je v mislih lahko videla svoji hčerki, ki sta ji govorili, da mora priti domov.

Sarah de Lagarde je septembra 2022 spodrsnilo na luži na peronu podzemne postaje High Barnet v severnem Londonu, zato je padla v režo med stoječim vlakom in peronom. Že zaradi samega padca si je zlomila nos in dva sprednja zoba, vendar pa grozote še ni bilo konec. "Vlak je nato speljal in s seboj vzel mojo desno roko," je povedala za The UK Tonight With Sarah-Jane Mee.

Povedali so ji, da je izklop električnega voda trajal tako dolgo, ker nihče ni vedel, na koga se obrniti, posledično pa reševalci niso mogli priti dovolj blizu, da bi ji lahko pomagali. "Transport for London (TfL) je dopustil, da se je zgodilo toliko napak in nepravilnosti, ki bi se jim lahko preprosto izognili," je prepričana.

"Živeti moram z dejstvom, da bi lahko ostalo pri tem, da bi samo padla in bi me nekdo videl. Lahko bi jo lahko odnesla zgolj z zlomljenim nosom," pravi.

"Preživela sem z nekim razlogom – da opozorim na pomanjkljive varnostne postopke"

Zdravniki so ji povedali, da je na noč nesreče skoraj desetkrat umrla in da je pravi čudež, da je sploh preživela. Zdaj ima mama dveh otrok robotsko roko in protetično nogo. Čeprav so ji do neke mere omogočili normalno življenje, posledice nesreče še vedno čutijo tako ona kot vsi okoli nje. "Bilo je res težko leto," priznava.

"Pomaga mi misel, da če sem preživela, sem preživela z nekim razlogom – in ta razlog je, da opozorim, da varnostni postopki, za katere TfL misli, da jih imajo, ne zadostujejo," je povedala in dodala, da danes ne bi imela teh poškodb, če bi varnostni postopki delovali.

Londonsko podzemno železnico vsak dan uporablja dva milijona ljudi. Glede na podatke podjetja TfL, ki so jih zbirali med letoma 2006 in 2018, se vsak mesec v povprečju zgodi 16 incidentov, ko ljudje padejo med vlak in peron. Od leta 2003 je londonska podzemna železnica hčerinska družba TfL.