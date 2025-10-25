Kitajci poskušali kupiti uran, oblasti so jih aretirale

Državna varnostna služba Gruzije je v soboto sporočila, da je aretirala tri kitajske državljane med poskusom nezakonite trgovine z jedrskim materialom, objavili so tudi posnetek pridržanja. Po navedbah oblasti so osumljenci skušali kupiti približno dva kilograma urana, za katerega so bili pripravljeni plačati kar 400.000 ameriških dolarjev (343,515 evrov), poroča Al Jazeera.

Eden od kitajskih državljanov, ki je že prebival v Gruziji in kršil vizumske predpise, naj bi nezakonito pripeljal strokovnjake za iskanje urana po državi, medtem ko so drugi člani skupine operacijo usklajevali iz Kitajske.