Kitajci poskušali kupiti uran, oblasti so jih aretirale

Državna varnostna služba Gruzije je v soboto sporočila, da je aretirala tri kitajske državljane med poskusom nezakonite trgovine z jedrskim materialom, objavili so tudi posnetek pridržanja. Po navedbah oblasti so osumljenci skušali kupiti približno dva kilograma urana, za katerega so bili pripravljeni plačati kar 400.000 ameriških dolarjev (343,515 evrov), poroča Al Jazeera.
Eden od kitajskih državljanov, ki je že prebival v Gruziji in kršil vizumske predpise, naj bi nezakonito pripeljal strokovnjake za iskanje urana po državi, medtem ko so drugi člani skupine operacijo usklajevali iz Kitajske.
Osumljence so pridržali med pogajanji o podrobnostih nezakonite transakcije. Oblasti niso razkrile identitete aretiranih niti kdaj je do prijetja prišlo. Če bodo spoznani za krive, jim grozi do deset let zapora.
Gruzijske oblasti se že več let soočajo z nezakonito trgovino z jedrskimi materiali, ki so po razpadu Sovjetske zveze ostali v državi. Gruzija je bila v preteklosti večkrat prizorišče poskusov tihotapljenja urana. Leta 2019 so aretirali dva moška, ki sta poskušala prodati uran-238 v vrednosti 2,8 milijona dolarjev (2,4 milijona evrov), leta 2016 pa so v dveh operacijah prijeli kar 121 ljudi, ki so poskušali prodati za več kot 200 milijonov dolarjev (171 milijonov evrov) urana-238 in urana-235.
