V Gruziji novi protesti, predsednica ne namerava zapustiti položaja

V Gruziji so medtem v soboto zvečer in ponoči že tretji dan zapored potekali obsežni protesti, potem ko je Kobahidze v četrtek napovedal odložitev aktivnosti v zvezi s približevanjem države EU na leto 2028. Na ulicah prestolnice Tbilisi in drugih mest po državi se je zbralo več tisoč ljudi, prišlo je tudi do spopadov med protestniki in policijo. Policisti so protestnike pretepali in nanje streljali z gumijastimi naboji ter vodnimi topovi. Več kot 100 so jih aretirali.