V Gruziji preiskava domnevnih volilnih nepravilnosti

Rezultati parlamentarnih volitev, ki so v Gruziji potekale v soboto, so državo v zadnjih dneh pahnili v politično nestabilnost. Proevropska opozicija namreč ne priznava izidov volitev in vztraja, da so bile prirejene v prid vladajoče stranke Gruzijske sanje.

Izidov ne priznava niti predsednica države Salome Zurabišvili, ki naj bi preiskovalcem na zaslišanju v četrtek predstavila dokaze o nepravilnostih. Za nelegitimnost volilnih rezultatov je že v torek okrivila vmešavanje ruske posebne operacije, kar so v Kremlju odločno zavrnili.

Skupina vodilnih gruzijskih volilnih opazovalcev je sporočila, da je odkrila dokaze o zapletenih in obsežnih goljufijah. Tudi mednarodni opazovalci Ovseja, Sveta Evrope, Nata in Evropskega parlamenta so v torek opozorili na pomanjkljivosti pri izvedbi volitev v Gruziji – omenjali so neenake pogoje, pritiske in napetosti.

V tej luči so predstavniki Evropske unije, Francije, Nemčije in Nata v torek pozvali k izvedbi transparentne in neodvisne preiskave. Njihovim pozivom se je kasneje pridružil tudi ameriški predsednik Joe Biden, ki je dejal, da je globoko zaskrbljen zaradi nazadovanja demokracije v Gruziji.

Zunanji ministri 13 držav članic EU so nato v skupni izjavi obsodili kršitve mednarodnih pravil na gruzijskih volitvah, ki so po njihovem prepričanju nezdružljive z merili, ki se jih pričakuje od države kandidatke za članstvo v EU. Madžarski premier Viktor Orban, čigar država trenutno predseduje Svetu EU, je medtem v torek obiskal Tbilisi in ob tem volitve označil za svobodne in demokratične.