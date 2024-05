V gruzijskem parlamentu ob sprejetju spornega zakona celo fizični obračuni

Gruzijski parlament je na tretji in zadnji obravnavi sprejel predlog zakona o tujem vplivu, proti kateremu so v državi tedne potekali množični protesti. Poslanci so predlog zakona sprejeli s 84 glasovi za in 30 proti, je pa bilo medtem vzdušje v parlamentu napeto, saj je prišlo do verbalnih in celo fizičnih sporov. Med obravnavo se je pred parlamentom zbralo okoli 2000 mladih, ki zakonu nasprotujejo, kasneje se jih je pridružilo še več tisoč.