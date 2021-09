Poskus državnega udara? Slišati je neprekinjeno streljanje, vojaki preplavili ulice

Gvinejska vlada zadeve še ni komentirala in ni jasno, kje se trenutno nahaja predsednik države Alpha Conde. So pa prevratniki iz vrst vojske v videoposnetku, ki so ga posneli medijem, navedli, da so predsednika države zajeli in razpustili vlado.

Gvineja je kljub bogatim nahajališčem rud ena najrevnejših držav na svetu. Že dlje časa je priča politični nestabilnosti.

Prebivalci vladne četrti v Conakryju, ki jih je bilo danes mogoče priklicati, so povedali, da je bilo slišati neprekinjeno streljanje. Zaradi varnosti niso želeli izdati svojih imen, so pa povedali, da so na ulicah vojaki, ki so pozvali prebivalce, naj ne zapuščajo svojih domov.

Eden od stanovalcev je povedal, da je videl "kolono vojaških vozil z navdušenimi vojaki" na krovu na poti v središče mesta. "Streljali so v zrak in vzklikali svoje vojaške slogane," je dodal.

Zahodni diplomat v Conakryju, ki prav tako ni želel biti imenovan, je dejal, da "ni dvoma", da gre za poskus državnega udara. Po njegovih besedah so se nemiri začeli, ko je vlada poskušala odstaviti enega od višjih poveljnikov posebnih enot. S tem naj bi zanetila upor med temi enotami, ki naj bi zatem zavzele predsedniško palačo. Mediji teh navedb še niso uspeli neodvisno preveriti.

Do podobnih dogodkov je v Gvineji že prišlo. Lani je vojska zaprla dostop do vladne četrti po domnevnem vojaškem uporu dan pred predsedniškimi volitvami.