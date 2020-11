Po streljanju na savdsko veleposlaništvo v Haagu prijeli osumljenca

Dodali so, da so pred veleposlaništvom našli več tulcev nabojev.

Sporočila je tudi, da so 40-letnega osumljenca prijeli osem ur po streljanju v kraju Zoetermeer, ki je oddaljen 16 kilometrov od Haaga. Zasegli so tudi osebno vozilo.

Savdske državljane na Nizozemskem so pozvali k previdnosti. Savdska vlada je obsodila ta "strahopeten napad" in se zahvalila nizozemskim oblastem za hitro ukrepanje, so še dodali.

Savdsko veleposlaništvo je potrdilo, da v streljanju njihovi uslužbenci niso bili poškodovani. Varnostniki veleposlaništva so pristojne oblasti obvestili o incidentu, takoj ko se je zgodil, so dodali v sporočilu, objavljenem na Twitteju.

Nizozemsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da incident jemljejo zelo resno in da so v tesnih stikih s savdskimi oblastmi.

V streljanju je bilo poškodovanih več oken. Po poročanju nizozemskega Omroep West so našli okoli 20 lukenj v več nadstropjih stavbe v središču mesta. Tiskovni predstavnik policije je sporočil, da so jih o incidentu obvestili okoli 6. ure zjutraj. Po streljanju so preventivno omejili dostop do savdskega veleposlaništva.

Incident se je zgodil dan po napadu v savdski Džedi, ko sta bila v eksploziji na spominski slovesnosti ob obletnici konca prve svetovne vojne ranjena dva policista. Dogodka so se udeležili zahodni tuji diplomati. Odgovornost za napad v Džedi je danes prevzela džihadistična skupina Islamska država.