V helikopterski nesreči blizu Monaka umrl ruski milijarder

Nesreča se je zgodila 25. novembra okoli 13. ure v bližini francoskega letoviškega mesta Villefranche-sur-Mer. Helikopter, ki ga je upravljal 35-letni francoski pilot, je poletel iz švicarske Lozane, namenjen pa je bil v Monako. Nesreča se je zgodila v jasnem vremenu, po poročanju lokalnih medijev pa bi se moral ruskemu milijarderju na letu pridružiti neimenovani potnik, ki pa je pot v zadnjem trenutku odpovedal. Zaradi nenavadnih okoliščin nesreče francoski tožilec iz Nice ne izključuje tuje krivde.

53-letni Vjačeslav Taran je zadnjih 10 let živel v Monaku z ženo in njunimi tremi otroki. Gre za kriptoposlovneža in soustanovitelja platforme za trgovanje in naložbe Libertex in Forex Club. "Z veliko žalostjo skupina Libertex potrjuje smrt svojega soustanovitelja in predsednika upravnega odbora Vjačeslava Tarana," so zapisali v Libertexu.