V helikopterski nesreči umrlo pet pripadnikov ameriške vojske

Takoj po nesreči je vojska sprožila intenzivno reševalno akcijo, na mesto nesreče so napotili vojaška letala in ladje. Vseh pet pripadnikov, ki so bili na krovu pa žal nesreče ni preživelo, je navedeno v uradni izjavi Eucoma (Evropsko poveljstvo Združenih držav Amerike).

Ameriški vojaški helikopter Black Hawk, na katerem je bilo pet pripadnikov vojske, je med rutinskim polnjenjem goriva v okviru vojaškega usposabljanja strmoglavil v Sredozemsko morje, poroča the New York Times.

Ameriški predsednik Joe Biden se je včeraj poklonil žrtvam in dejal, da pripadniki vojske "vsak dan tvegajo svoja življenja za državo". "Danes in vsak dan molimo za družine vseh naših padlih bojevnikov," je dodal.

Do nesreče je prišlo le dan po slovesnostih ob dnevu veteranov, ko se časti padle ameriške vojake. "Medtem ko še naprej zbiramo več informacij o tej smrtonosni nesreči, je to še en hud opomin, da pogumni moški in ženske, ki branijo našo veliko državo, vsak dan tvegajo svoja življenja, da bi zagotovili varnost naše države," je v izjavi dejal obrambni minister Lloyd Austin. "Predstavljajo najboljše v Ameriki. Spominjali se bomo njihovega služenja in žrtvovanja."

ZDA so v zadnjem mesecu v vzhodno Sredozemlje napotile več svojih letal ter ladij in dve letalonosilki.

Podobne nesreče, do katerih pride med usposabljanjem, so sicer dokaj pogoste. Avgusta so v letalski nesreči med vojaško vajo na otoku Melville na severu Avstralije umrli trije marinci. Od leta 2012 pa se je zgodilo pet nesreč letal Marine Osprey, v katerih je skupaj umrlo 16 ljudi.