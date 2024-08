V Hirošimi se spominjajo napada z atomsko bombo

6. avgusta 1945 ob 8.15 po lokalnem času je nad tem japonskim mestom eksplodirala štiri tone težka bomba iz obogatenega urana, imenovana Little Boy oz. Deček, in uničila okoli 90 odstotkov mesta. Praktično takoj je umrlo okoli 80.000 ljudi. Kasneje je za posledicami eksplozije skupno število žrtev doseglo okoli 140.000.

Tri dni kasneje je podobna usoda doletela še mesto Nagasaki. Eksplozija bombe z imenom Fat man oz. Debelinko s plutonijevo sredico je zahtevala okoli 40.000 smrtnih žrtev, za posledicami pa je kasneje umrlo še okoli 30.000 ljudi. Japonska je 15. avgusta kapitulirala in druga svetovna vojna se je končala tudi na azijsko-pacifiškem območju.

Hirošima danes po vsem svetu velja za simbol grozot vojne ter s tem prizadevanj za mir in svet brez jedrskega orožja. To so običajno tudi glavna sporočila spominskih slovesnosti, ki potekajo v mestu ob obletnicah napada.