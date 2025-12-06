Svetli način
Tujina

V hiši našli tri trupla: je sin ubil očeta in mamo?

Čačak, 06. 12. 2025 14.45 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.V.
Komentarji
8

V Srbiji poročajo najdbi treh trupel v eni izmed hiš v mestu Čačak. Policija in kriminalisti na terenu preiskujejo okoliščine smrti dveh moških in ženske, po prvih informacijah pa preiskujejo kaznivo dejanje umora.

Srbska policija
Srbska policija FOTO: Dreamstime

Po poročanju Telegrafa.rs je policija danes zjutraj v eni izmed družinskih hiš našla tri trupla. Na kraju dogodka je več policijskih patrulj in enota nujne medicinske pomoči, pišejo srbski mediji.

Po prvih informacijah gre za sum umora, več podrobnosti pa bo policija sporočila tekom dneva.

Po poročanju Telegrafa, zdaj vse več dokazov kaže v prid dvojnemu umoru in samomoru. Sumi se namreč, da je sin sodil staršem, a kaj točno se je dogajalo za zaprtimi vrati te družinske hiše, bo dokončno znano šele, ko bodo zbrani vsi dokazi in ko bodo inšpektorji "zložili vse kocke", še piše časnik.

čačak umor srbija
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jožajoža
06. 12. 2025 15.55
+0
Slovenija v času diktature.2020-2022 v gerečji vasi.3 trupla.3. umor
ODGOVORI
4 4
Groucho Marx
06. 12. 2025 16.14
-2
Slovenija v času golobizma. Tri leta terorja, ignorance in posmehovanja poštenim delovnim državljanom.
ODGOVORI
0 2
Jožajoža
06. 12. 2025 16.17
Desno OKO ti je oteklo.je večje kot so tvoji možgani.kako rad bi bil na tvojem mestu
ODGOVORI
0 0
Patiana
06. 12. 2025 15.50
+5
Umore iz celega balkanskega bazena nam boste servirali za najlepše praznične dni. Zakaj že?
ODGOVORI
6 1
fotr80
06. 12. 2025 15.30
+7
a zdej boste pa zacel celo jugo pokrivat s temi umori...
ODGOVORI
10 3
E.Nigma
06. 12. 2025 15.25
+4
ko bodo odstranjeni vsi dokazi in ko bodo inšpektorji "zložili vse kocke", še piše časnik. Odstranili in podtaknili?
ODGOVORI
6 2
cirenij
06. 12. 2025 15.09
+8
Je pa smešno, da tole tragedijo je pa možno komentirat
ODGOVORI
10 2
T3
06. 12. 2025 15.23
+10
Saj smo svobodni. Če verjames
ODGOVORI
10 0
