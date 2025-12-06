V hiši našli tri trupla: je sin ubil očeta in mamo?

Po poročanju Telegrafa.rs je policija danes zjutraj v eni izmed družinskih hiš našla tri trupla. Na kraju dogodka je več policijskih patrulj in enota nujne medicinske pomoči, pišejo srbski mediji.

Po prvih informacijah gre za sum umora, več podrobnosti pa bo policija sporočila tekom dneva.

Po poročanju Telegrafa, zdaj vse več dokazov kaže v prid dvojnemu umoru in samomoru. Sumi se namreč, da je sin sodil staršem, a kaj točno se je dogajalo za zaprtimi vrati te družinske hiše, bo dokončno znano šele, ko bodo zbrani vsi dokazi in ko bodo inšpektorji "zložili vse kocke", še piše časnik.