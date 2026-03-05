V hiši pri Poreču našli tri trupla

Po neuradnih informacijah, ki jih navaja portal Istarski.hr, so trupla odkrili v hiši v naselju Filipini. Trupla naj bi bila v delno razpadlem stanju, zato je za zdaj težko govoriti o identiteti, starosti umrlih ali o tem, ali gre za člane iste družine, še piše portal.

Ogled kraja dogodka po navedbah istrske policijske uprave še poteka, na kraju pa je tudi pristojni državni tožilec, ki skupaj s policijo ugotavlja okoliščine dogodka.

Policija bo več informacij posredovala po končani preiskavi, poroča portal net.hr, ki navaja neuradne informacije, da ne gre za nasilne smrti.