Tujina

V hiši pri Poreču našli tri trupla

Poreč, 05. 03. 2026 15.24 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Poreč

V hiši v okolici Poreča so dopoldne našli trupla treh ljudi. Policija v sodelovanju s pristojnim državnim tožilstvom še ugotavlja okoliščine dogodka, so sporočili z istrske policijske uprave.

Po neuradnih informacijah, ki jih navaja portal Istarski.hr, so trupla odkrili v hiši v naselju Filipini. Trupla naj bi bila v delno razpadlem stanju, zato je za zdaj težko govoriti o identiteti, starosti umrlih ali o tem, ali gre za člane iste družine, še piše portal.

Ogled kraja dogodka po navedbah istrske policijske uprave še poteka, na kraju pa je tudi pristojni državni tožilec, ki skupaj s policijo ugotavlja okoliščine dogodka.

Policija bo več informacij posredovala po končani preiskavi, poroča portal net.hr, ki navaja neuradne informacije, da ne gre za nasilne smrti. 

Poreč trupla Istra kriminalistična preiskava smrtne žrtve

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
