V hiši sredi mesta 26 let zadrževali krokodila

Vilna , 06. 11. 2025 07.41 | Posodobljeno pred 18 minutami

Nenavaden hišni ljubljenček je presenetil sosede in še marsikoga v manjšem mestu v Litvi. Po anonimni prijavi so okoljski uradniki v hiši sredi mesta našli 16-kilogramskega krokodila, ki so ga nezakonito zadrževali v domu, v precej slabih razmerah. Najbolj pa je presenetilo dejstvo, da je lastnik priznal, da je krokodil že 26 let pri hiši.

krokodil litva
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

proofreader
06. 11. 2025 08.00
+1
Enega Kajmana očalarja so našli tudi na RTV.
