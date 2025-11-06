V hiši sredi mesta 26 let zadrževali krokodila

Nenavaden hišni ljubljenček je presenetil sosede in še marsikoga v manjšem mestu v Litvi. Po anonimni prijavi so okoljski uradniki v hiši sredi mesta našli 16-kilogramskega krokodila, ki so ga nezakonito zadrževali v domu, v precej slabih razmerah. Najbolj pa je presenetilo dejstvo, da je lastnik priznal, da je krokodil že 26 let pri hiši.