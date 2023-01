V hišni preiskavi Bidnovega doma zasegli še šest tajnih dokumentov

Ameriški predsednik Joe Biden je pravosodnemu ministrstvu prostovoljno dovolil dostop do svojega doma in jim odobril preiskavo prostorov, je povedal njegov odvetnik Bob Bauer. Slednji je dodal, da so preiskovalci zasegli tudi zapiske, napisane na roko.

Prvo serijo zaupnih dokumentov so v prostorih Bidnovega think-tanka v Washingtonu preiskovalci našli v začetku novembra. Drug del dokumentov so iz garaže njegovega doma v Wilmingtonu zaplenili konec decembra, še en dokument pa so našli 12. januarja v skladišču njegove hiše.