V spodnjicah tihotapila ogrožene opice

Med kontrolo potnikov na letališču v kolumbijskem Medellinu so tudi vsega vajeni pripadniki organov pregona doživeli presenečenje. Zaradi sumljivega vedenja so se odločili podrobneje preveriti moškega in žensko, oba tuja državljana, pri tem pa ugotovili, da imata ob sebi – natančneje, na sebi – več, kot razkrije pogled.

Iz države sta poskušala pretihotapiti šest mladičev opic, in sicer dve kapucinki in štiri rdečetrebuhe titije. Pribižno dva meseca starim živalim sta dala uspavala, jih stlačila v vrečke, te pa nato skrila na telesu. Rentgenska kontrola na letališču je razkrila, da sta imela opice celo v svojih spodnjih hlačah.

Gre za hudo mučenje živali. Zaradi stresa in neprimernih pogojev sta dve opici poginili, za ostale pa skrbijo veterinarji, a so v zelo slabem stanju. Kot so sporočili, kažejo znake resne dehidracije, podhranjenosti in zlorabe.

Tihotapca so aretirali in ju obtožili kaznivih dejanj, povezanih z nedovoljeno rabo naravnih virov, in mučenja živali.

Obe vrsti sta na seznamu ogroženih. Strokovnjaki predvidevajo, da so morali ubiti starše, saj drugače ne bi prišli do mladičev.