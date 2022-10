V Hongkong priplula 530 milijonov evrov vredna jahta ruskega tajkuna

Tretji najbogatejši Rus Mordašov se je na seznamu ljudi, proti katerim so EU, Velika Britanija in ZDA sprejele sankcije, znašel maja, ko je bila njegova jahta že v ruskih vodah. Tja je priplula konec marca, po krajših postankih na Maldivih, Sejšelih in Šrilanki. Nordu za razliko od številnih drugih jaht tako še nikoli ni grozilo, da bi moral prisilno zamenjati lastnika. Da bi se to zgodilo v Hongkongu, ki je pod kitajsko jurisdikcijo, pa tudi ni prav verjetno.

Ladja, ki je bila sprva registrirana na Kajmanskih otokih, od junija pluje pod rusko zastavo.