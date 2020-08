V Hongkongu aretirali prodemokratičnega medijskega magnata

Hongkonškega medijskega tajkuna Jimmyja Laija so oblasti aretirale zaradi kršenja novega zakona o nacionalni varnosti. Milijarder Lai je med drugim lastnik prodemokratičnega tabloida Apple Daily in glasen nasprotnik kitajskega vpliva na Peking.

Od sprejetja spornega varnostnega zakona so v Hongkongu aretirali že več ljudi, med najbolj odmevnimi pa je zagotovo aretacija poslovneža in medijskega magnata Jimmyja Laija. Ta je lastnik prodemokratičnega tabloidaApple Daily, prav tako pa je sodeloval v protestih, ki so izbruhnili lani. 71-letnika, ki ima tudi britansko državljanstvo, so aretirali že februarja zaradi prepovedanega zbiranja in ustrahovanja. Takrat je plačal varščino. Kitajski državni medij Global Times ga je opisal kot podpornika izgredov, njegove publikacija pa naj bi "podpihovale sovraštvo, širile govorice in omadeževale hongkonške in kitajske oblasti". Poleg Laija naj bi aretirali tudi njegova sinova in dva vodilna direktorja v podjetju Next Digital.

Poleg aretacije so preiskali tudi zgradbo, v kateri se nahajajo prostori časopisa Apple Daily. Policija je na Facebooku potrdila le, da so aretirali sedem moških, starih med 39 in 72 let, in sicer na podlagi suma sodelovanja s tujimi silami. Kdo je Jimmy Lai? Premoženje poslovneža ocenjujejo na več kot milijardo dolarjev, kar je okoli 846 milijonov evrov. Sprva je obogatel s prodajo oblačil, nato pa se je začel ukvarjati z mediji in ustanovil že prej omenjeni časopis. Tudi sam je oster kritik poostrenega nadzora Pekinga nad Hongkongom, ki naj bi bil avtonomno območje. Leta 2019 je podprl zahteve protestnikov po reformah in sodeloval v demonstracijah.

30. junija, ko so sprejeli nov varnostni zakon, je Lai za BBC dejal, da je to mrtvaški zvon za Hongkong. Opozoril je, da bo njegova država postala tako pokvarjena kot celinska Kitajska. V posebnem intervjuju za tiskovno agencijo pa je dejal: "Pripravljen sem na zapor. Če se bo to zgodilo, bom imel čas prebrati knjige, ki jih do zdaj še nisem. Edino, kar lahko storim zdaj, je, da ostanem pozitiven." Aktivisti odhajajo v tujino Z zakonom o nacionalni varnosti so v Hongkongu tako rekoč čez noč postale prepovedane zastave za neodvisnost Hongkonga – prva oseba, ki jo je policija v skladu z zakonom aretirala, je bil prav moški z omenjeno zastavo. Nelegalni so postali tudi slogani, kot je "osvoboditev Hongkonga, revolucija našega časa".